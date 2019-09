Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Müllcontainer abgebrannt

Soest (ots)

Zu brennenden Müllcontainern sind Polizei und Feuerwehr am Samstagmorgen, den 21.09.2019 gegen 01.30 Uhr gerufen worden. Die Container befanden sich auf dem Gelände eines Möbelhauses an der Werler Landstraße. Insgesamt handelt es sich um drei Behälter, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Zur Ursache der Brandentstehung kann noch nichts gesagt werden, die Ermittlungen dazu dauern an. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter 02921 9100 0. (rö)

