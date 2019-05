Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag (24.05.2019) in der Pascalstraße mit einem Bus zusammengestoßen und hat dabei tödliche Verletzungen davongetragen. Ein 58 Jahre alter Busfahrer fuhr gegen 14.35 Uhr die Pascalstraße in Richtung Sindelfingen entlang. Kurz vor der Autobahnbrücke wendete der 58-Jährige an einer dafür eingerichteten Wendemöglichkeit, um seine Fahrt in Richtung Vaihingen fortzusetzen. Dabei kam es zu einem Unfall mit einem 28 Jahre alten Motorradfahrer. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den Verletzten, der noch an der Unfallstelle verstarb. Der Busfahrer blieb unverletzt, wurde jedoch vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich im Bus keine Fahrgäste. An dem Bus sowie an dem Motorrad der Marke BMW entstand erheblicher Sachschaden. Beamte der Verkehrspolizei haben ihre Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen, ein unabhängiger Sachverständiger ist zusätzlich eingeschaltet worden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

