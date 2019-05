Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sachbeschädigungen an Rettungswagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich im Rahmen eines Fußballspiels am Donnerstagabend (23.05.2019) ereignet hat. Anlässlich eines Verkehrsunfalls in der Kegelenstraße war eine Rettungswagenbesatzung gegen 18.10 Uhr auf den Weg zu einem verletzten Fahrradfahrer. Die 24 Jahre alte Fahrerin und ihre 25 Jahre alte Beifahrerin gerieten in der Bahnhofstraße auf der Anfahrt zum Unfallort in den Fanmarsch, der aufgrund des bevorstehenden Fußballspiels stattfand. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn machten die Teilnehmer des Fanmarsches offensichtlich nicht den Weg frei. Die Beifahrerin des Rettungswagens stieg daraufhin aus und versuchte die Straße vor dem Rettungswagen freizumachen. Daraufhin soll es aus dem Fanmarsch heraus zu mehreren Flaschenwürfen gegen den Rettungswagen gekommen sein. Auch zeigten bislang unbekannte Teilnehmer des Fanmarsches der Rettungswagenfahrerin den Mittelfinger. Nach der Erstversorgung des Radfahrers bemerkten die beiden Frauen Beschädigungen am Rettungswagen, mutmaßlich durch die vorherigen Flaschenwürfe verursacht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Die beiden Sanitäterinnen erlitten keine Verletzungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600 zu wenden.

