Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (23.05.2019) in eine Gaststätte an der Schulstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in die Gaststätte und erbeuteten in den Büroräumlichkeiten die Tageseinnahmen in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 entgegen.

