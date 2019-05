Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Drogen in Wohnung entdeckt - 27-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochvormittag (22.05.2019) in einer Wohnung in Stuttgart-Ost knapp zwei Kilogramm Marihuana und mehrere Tausend Euro Bargeld entdeckt. Die Beamten betraten gegen 08.45 Uhr die Wohnung, als ihnen starker Marihuanageruch entgegenschlug. In den Wohnräumen fanden die Beamten bei der anschließenden Durchsuchung neben dem Marihuana und dem mutmaßlichen Dealergeld auch Gegenstände, die auf einen Rauschgifthandel hindeuten. Die Beamten nahmen den 27-jährigen Deutschen, der sich in der Wohnung aufhielt, fest. Er wird im Laufe des Donnerstags (23.05.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt. Die 26 Jahre alte Mieterin wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

