Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kollision zwischen Sattelzug und Pkw - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (22.05.2019) auf der Bundesstraße 10 haben ein 36 Jahre alter Mann und seine 32 Jahre alte Beifahrerin Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die beiden und brachten die 32-Jährige in ein Krankenhaus. Der 36-Jährige befuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem Citroën von der Cannstatter Straße aus kommend die Bundesstraße 10 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Esslingen. In die gleiche Richtung, ein Fahrstreifen weiter links, fuhr ein 51-Jähriger mit einem Sattelzug. Etwa auf Höhe der Ausfahrt des Leuze Tunnels kollidierten die beiden Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache. In der Folge schleuderte der Pkw vor dem Lastwagen und kam erst an der Leitplanke in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 7.500 Euro. Zeugenhinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell