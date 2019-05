Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Motorroller kollidiert

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (23.05.2019) auf dem Ostendplatz hat ein 80 Jahre alter Rollerfahrer Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn vorsorglich in Krankenhaus. Der 80-Jährige befuhr gegen 07.20 Uhr den Kreisverkehr am Ostendplatz. Zur selben Zeit lenkte ein 53 Jahre alter Mann seinen BMW, offenbar durch die tiefstehende Sonne geblendet, von der Landhausstraße aus kommend ebenfalls in den Kreisverehr. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge der 80-Jährige stürzte. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 1.500 Euro geschätzt.

