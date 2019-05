Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Auffahrunfall - 52 Jahre alter Mann leicht verletzt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (23.05.2019) an der Kreuzung Bebel-/ Schwabstraße erlitt ein 52-jähriger Smart-Fahrer leichte Verletzungen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Ein 43 Jahre alter Lastwagenfahrer, der gegen 09.45 Uhr auf der Bebelstraße in Richtung Bismarckstraße unterwegs war, kam aus bislang ungeklärten Ursachen nach links von der Fahrbahn ab, streifte zunächst eine Betonmauer der Haltestelle Schwab-/Bebelstraße und fuhr in der Folge auf den Smart eines 52-Jähirgen auf. Der Autofahrer hielt zu diesem Zeitpunkt an der Kreuzung Schwabstraße und Bebelstraße an einer roten Ampel. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf einen ebenfalls wartenden VW geschoben. Der 31 Jahre alte VW-Fahrer sowie der 43-jährige Lkw-Fahrer blieben bei dem Unfall offenbar unverletzt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

