Polizei Duisburg

POL-DU: Kaßlerfeld: Fußgänger tödlich verletzt

Duisburg (ots)

Ein 35 Jahre alter Fußgänger ist am Abend des 30. April nach einem Verkehrsunfall seinen Verletzungen erlegen. Gegen 21:45 kam es auf der L60 zwischen der Altstadt und dem Verteilerkreis in Kaßlerfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Fußgänger. Der 45-jährige Autofahrer befuhr den linken Fahrstreifen der L60 wo ihm im Kurvenbereich ein Fußgänger entgegenkam. Der Fußgänger erlitt derart schwere Kopfverletzungen, dass er trotz der Reanimationsversuche des Notarztes am Unfallort verstarb. Die L60 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Kaßlerfeld gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801046

Fax: 0203/2801049

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell