Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag (23.05.2019) in Keller an der Richard-Koch-Straße und der Gablenberger Hauptstraße eingebrochen. An der Richard-Koch-Straße gelangten die Einbrecher zwischen 18.00 Uhr und 08.45 Uhr vermutlich über eine Tiefgarage zu den Kellerverschlägen und öffneten gewaltsam insgesamt sechs davon. Sie erbeuteten Werkzeuge, zwei E-Bikes, ein Mountainbike und diverse Fahrradersatzteile im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen 23.50 Uhr und 12.15 Uhr an der Gablenberger Hauptstraße. Dort hebelten Unbekannte zunächst die Hintereingangstür eines Mehrfamilienhauses auf und schließlich einen Kellerverschlag. Sie stahlen mehre Dosen eines Energy-Getränks. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

