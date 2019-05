Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Neuer Kompressor auf Palette von Tankstellengelände entwendet - Schaden ca. 3.000 Euro - Polizei sucht Zeugen

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen fabrikneuen Kompressor, der am Dienstagnachmittag von einer Spedition angeliefert worden war, wurde in der Nacht zum Mittwoch vom Gelände der ARAL-Tankstelle in der Zuzenhäuser Straße entwendet. Der Kompressor mit einem Gewicht von über 200 Kilogramm und den Maßen 88 x 80 x 200 cm stand verpackt auf einer Palette. Zwischen 23.15 und 04 Uhr muss der Kompressor von mehreren Tätern auf ein größeres Fahrzeug oder einen Anhänger geladen worden sein. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 06226/1336 beim Polizeiposten Meckesheim oder außerhalb dessen Öffnungszeiten beim Polizeirevier Neckargemünd, Telefon 06223/92540, zu melden.

