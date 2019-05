Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Radfahrerin schubst Radfahrer - 51-Jähriger verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie der Polizei erst jetzt angezeigt wurde, kam es am Sonntag (19.05.) auf dem Radweg am Rheindamm entlang der B 39 zu einem Vorfall, bei dem ein 51-jähriger Radfahrer aus Mannheim schwer verletzt wurde. Der Radler war in Richtung Altlußheim unterwegs und überholte eine vorrausfahrende Radfahrerin. Dabei machte er diese durch Gesten darauf aufmerksam, dass sie aufgrund der aufgesetzten Kopfhörer den nachfolgenden Verkehr nicht wahrnehmen könne. Die unbekannte Radfahrerin soll ihn daraufhin sofort derb beleidigt haben. Als der 51-jährige seine Geschwindigkeit verringerte um die Frau darauf ansprechen zu könne, schubste ihn die Unbekannte, worauf er zu Boden stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann eine komplizierte Fraktur zu, er wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Schwetzingen eingeliefert. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens wurde der Verletzte von hinzukommenden Passanten betreut, die Radfahrerin hatte sich zwischenzeitlich von der Unfallstelle entfernt.

Der 51-Jährige konnte die Radfahrerin wie folgt beschreiben: Ca. 16 - 18 Jahre alt, 165 - 170 cm groß, zierlich, dunkelhaarig. Sie trug dunkle Kleidung, nutzte ein Damenfahrrad und hatte schwarze Kopfhörer über den Ohren.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall, insbesondere zu der Radfahrerin geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06205/28600 beim Polizeirevier Hockenheim zu melden.

