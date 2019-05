Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 31-Jähriger bei Unfall verletzt - Schaden mehrere tausend Euro

Heidelberg (ots)

Nicht mehr fahrbereit war der Renault Clio eines 31-Jährigen, der am Dienstag kurz vor 13 Uhr einen Unfall auf der Boxbergabfahrt/Am Götzenberg hatte. Möglicherweise war der Autofahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn gefahren, als er in einer Rechtskurve gegen die Leitplanke krachte. Der Renault drehte sich durch die Wucht des Aufpralls um 180 Grad, schlitterte über die Fahrbahn hinweg und kam schließlich zum Stillstand. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf mehrere tausend Euro. Ein Notarzt nahm die Erstversorgung an der Unfallstelle vor, bevor der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Renault wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten musste der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

