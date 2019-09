Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bei Pkw Diebstahl gestört

Übach-Palenberg (ots)

Ein Anwohner der Kirchstraße hörte am 20. September (Freitag), gegen 0.55 Uhr die Alarmanlage seines Pkw Audi. Als er aus dem Fenster nach dem Rechten sah, bemerkte er einen unbekannten Mann an der geöffneten Fahrertür seines Fahrzeugs. Ein weiterer Mann saß auf dem Fahrersitz des Pkw. Als die Täter ihn bemerkten, machten sie eine Bewegung, als würden sie eine Waffe auf ihn richten. Ob sie etwas in den Händen hielten, konnte der Fahrzeugeigentümer nicht erkennen. Er verständigte weitere Personen und trat mit ihnen gemeinsam aus dem Haus. Dabei bemerkten sie einen grauen Pkw Audi RS 5, mit Aachener Kennzeichen (AC-) auf dem Gehweg der Kirchstraße, der mit der Front in Richtung Carlstraße zeigte. Als die Täter die Personen auf sich zukommen sahen, flüchteten sie zu diesem Fahrzeug und stiegen ein. Anschließend fuhren sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Carlstraße davon. Das Fahrzeug des Übach-Palenbergers blieb beschädigt zurück.

Die Täter wirkten beide südländisch, einer war 185 Zentimeter groß, trug eine dicke, beige Jacke, eine dunkle Hose, Handschuhe und eine schwarze Mütze. Der zweite Täter war mit einer dunklen Jacke bekleidet und hatte das Gesicht verhüllt. Weitere Zeugen, die die Täter oder das Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0

