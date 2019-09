Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- VW Multivan gestohlen

Schwelm (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Fahrzeugdiebe einen an der Blücherstraße geparkten VW Multivan. Der lilafarbene VW Bus war auf einem Stellplatz vor dem Haus des Besitzers geparkt. Das Fahrzeug hatte zur Tatzeit EN-er Kennzeichen, hatte einen leichten Kratzer an der rechten Schiebetür und einen Fahrradträger am Kofferraum. Der Besitzer stellte am Mittwoch, gegen 06:00 Uhr, den Diebstahl des Fahrzeuges fest. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor.

