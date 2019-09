Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Drei Einsätze am Donnerstag für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 5.09.2019 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu drei Einsätzen alarmiert. Um 13:28 Uhr brannte Unterholz in Höhlenstraße. Mitarbeiter einer anliegenden Firma hatten das Brand mit Feuerlöschern bekämpft, die vier Einsatzkräfte kontrollierten die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera und brauchten nicht weiter tätig werden. Um 13:45 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Um 14:28 Uhr mussten vier Einsatzkräfte erneut in die Höhlenstraße. Wenige Meter von der ersten Einsatzstelle brannte es erneut im Unterholz. Wieder hatten Mitarbeiter einer nah gelegenen Firma den Brand mit Feuerlöschern bekämpft. Diesmal wurde von den vier Einsatzkräften der Hauptwache die Böschung großzügig gewässert und im Anschluss mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Dieser Einsatz endete 14:50 Uhr. Eine hilflose Person hinter eine verschlossenen Wohnungstür im Bereich Voerde Nord war der Grund der bislang letzten Alarmierung. Um 17:15 wurde dieser Einsatz von 6 Einsatzkräften der Hauptwache bearbeitet. Die Tür konnte gewaltfrei geöffnet und die Patientin an den Rettungsdienst übergeben werden. Hier war der Einsatz um 17:34 Uhr beendet.

