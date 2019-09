Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Umgestürzter Baum über der Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am 01.09.2019 um 15:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Gefahrenbaum auf dem Talsperrenweg alarmiert. An der Einsatzstelle stellten die Kräfte fest, dass der umgestürzte Baum über der Strasse in einer Baumkrone fest hing. Dieser musste mittels Seilwinde des Rüstwagens gezogen werden. Danach konnte der Baum mittels einer Motorkettensäge zerteilt werden und von der Fahrbahn geräumt werden. Der Talsperrenweg wurde für die Zeit der Einsatzmaßnahme gesperrt. Im Einsatz war die Hauptamtliche Wache und die Löschgruppe Voerde mit einem Rüstwagen, einem Löschfahrzeug und der Drehleiter. Der Einsatz endete für die 14 Einsatzkräften um 17:08 Uhr.

