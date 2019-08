Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen aTW - Unbekannte heben Gullydeckel aus

Hagen aTW (ots)

Kein Spaß, sondern einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und damit eine Straftat ist das Ausheben von Gullydeckeln. Das stellt die Polizei GMH fest, nachdem sich am Mittwochmorgen, gegen 07.20 Uhr ein Anrufer bei der Polizei meldete und auf sechs ausgehobene Gullydeckel in der Weidenstraße hinwies. Zwischen der Einmündung Brooksweg/ Weidenstraße bis zum Hagener Friedhof am Beckeroder Platz hatten Unbekannte sechs Gullydeckel ausgehoben und im Bereich der Fahrbahn platziert. Wer die Gullydeckel ausgehoben hat, steht bislang nicht fest. Die Beamten bitten Zeugen und Personen, die durch diese Tat gefährdet wurden, sich bei der Polizei in GMH, unter 05401 879500, zu melden. Bei dem Ausheben von Gullydeckeln handelt es sich um eine Verkehrsstraftat die, aufgrund der Folgen für andere Verkehrsteilnehmer, mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden kann

Polizeiinspektion Osnabrück

Anke Hamker

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

