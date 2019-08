Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Reifendiebstahl in Achmer

Bramsche (ots)

Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen entwendeten unbekannte Täter von einem Firmengelände in Achmer, Am Flugplatz, vier LKW-Reifen mit Felge. Die Diebe zerschnitten den 1,80m hohen Zaun, der das Gelände umgibt und suchten zielgerichtet einen Auflieger auf, um ihn "aufzubocken". Dann demontierten sie die vier Reifen der Marke Goodyear (385/65R 22,5 160J) und verließen mit der Beute das Gelände. Hinweise zu dem Diebstahl, dem Abtransport und dem Verbleib der Reifen bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

