Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Frau stürzt auf Parkplatz und zieht sich schwere Verletzungen zu

Emlichheim (ots)

Wie der Polizei in Emlichheim erst heute bekannt wurde, kam es bereits am vergangen Donnerstag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes an der Dorfstraße zu einem Unfall. Der Unfall ereignete sich zwischen 10:45-11:30 Uhr.

Eine 66-jährige Frau aus Emlichheim zog sich schwere Verletzungen zu, als sie über ein ausgelegtes Kabel eines dort regelmäßig stehenden Verkaufswagens stürzte.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall, insbesondere zu dem Verlegungszustand des Kabels geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 zu melden.

