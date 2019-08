Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Auseinandersetzungen in der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

In der Johannisstraße kam es am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen vier männlichen Personen. Die 20 und 26 Jahre alten mutmaßlichen Täter konnten festgenommen werden. Das Opfer (40) und sein 14-jähriger Sohn wurden verletzt in einem Krankenhaus behandelt. Was der Hintergrund der Auseinandersetzung war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Die Johannisstraße war für die Sachverhaltsaufnahme und Spurensicherung bis 19.20 Uhr gesperrt. Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall in der Johannisstraße machen können, sind aufgefordert, sich bei der Polizei unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3103 zu melden.

