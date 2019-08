Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - HAIBIKE entwendet

Osnabrück (ots)

Am MHO in der Bischofsstraße wurde am Dienstag, zwischen 05.30 Uhr und 14 Uhr ein schwarzes HAIBIKE, Modell Cycle bell, von unbekannten Tätern entwendet. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrrades bitte an die Polizei Osnabrück, 0541 327 2115 oder 0541 327 3203.

