POL-OS: Bramsche - Einbruchversuche im Gartenweg und in Rolkers Kamp

Bramsche (ots)

Im Verlauf des Dienstagvormittags (zwischen 11.15 Uhr und 14.05 Uhr) versuchten unbekannte Täter im Gartenweg an einem Einfamilienhaus eine Terrassentür und zwei Fenster aufzuhebeln. Ein Einstieg fand nicht statt. In Engter, im Rolkers Kamp war ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus das Versuchsobjekt von Unbekannten (zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr). Auch hier blieb es beim Versuch. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

