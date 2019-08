Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Traktor gestohlen

Bad Essen (ots)

In Hüsede, am Maschweg, wurde in der Nacht zu Dienstag ein Traktor mit Frontlader aus einer offenen Scheune entwendet. Der Traktor der Marke Case XL hat das Kennzeichen OS-SL 247. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Fahrzeugs bitte an die Polizei in Bohmte, 05471 9710.

