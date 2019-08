Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen -Leicht verletzt nach Unfall auf dem Fürstenauer Damm

Merzen (ots)

Am Dienstag ereignete sich gegen 11.35 Uhr ein Unfall auf dem Fürstenauer Damm. Eine 28-jährige Frau in einem Ford Gran C-Max fuhr hinter einem Trecker mit Gülleanhänger und einem VW Bulli mit Anhänger in Richtung Fürstenau. Die Frau wollte die beiden Fahrzeuge überholen, während der Traktor nach links in die Wulfsbergstraße abbiegen wollte. Es kam zur Kollision des Ford mit dem Gülleanhänger, wobei der Pkw nach rechts ausweichen wollte und auf einem Feld landete. Das Auto stellt einen wirtschaftlichen Totalschaden dar, die junge Frau wurde leicht verletzt. Durch die Kollision gelangte ein geringer Teil Gülle auf die Straße, was von der örtlichen Feuerwehr jedoch beseitigt wurde.

