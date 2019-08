Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots)

Dass Einbrechen offenbar durstig macht, haben bislang Unbekannte bewiesen, als sie in der Nacht zum Mittwoch in eine Gaststätte in der Eugen-Richter-Straße gewaltsam eingedrungen sind. Sie brachen einige Spielautomaten auf und flüchteten nicht nur mit dem entwendeten Geld sondern auch noch mit 16 Flaschen Bier und drei Flaschen Spirituosen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe West, Telefon 0721 666-3611, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell