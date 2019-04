Polizei Gütersloh

POL-GT: Renitenter Dieb läuft Zivilpolizisten in die Arme

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Freitagabend (26.04., 19.40 Uhr) wurde ein 36-jähriger Mann durch Zeugen bei einem Ladendiebstahl ertappt.

Als der Mann beabsichtigte, mit seinem Diebesgut den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes an der Straße Am Anger zu passieren, wurde er durch die Zeugen angesprochen. Erst rannte der Mann zurück in den Markt, stieß eine Mitarbeiterin zur Seite, welche ihn aufhalten wollte und flüchtete anschließend auf die Straße. Hier wurde er direkt von zwei zivilen Beamten der Polizei Gütersloh in Empfang genommen, welche zufällig im Rahmen der Streife in dem Bereich unterwegs waren.

Der 36-Jährige wehrte sich gegen die Ingewahrsamnahme. Gegen den in Gütersloh wohnenden Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Räuberischen Diebstahls und des Widerstands eingeleitet.

