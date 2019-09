Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Gasgeruch in Wohnung

Ennepetal (ots)

Am Sonntag, 01.09.2019 um 18:14 Uhr wurden die Hauptamtlichen Kräfte, sowie der Löschzug Milspe / Altenvoerde zu einem Einsatz mit der Meldung " Gasgeruch in Wohnung" in die Voerderstrasse alarmiert. Die Feuerwehr Ennepetal führte eine Messung in der Wohnung durch und konnte keine Feststellung machen. Die Wohnung wurde an die Anwohner übergeben. Der Einsatz endete für die 10 Einsatzkräfte um 18:42 Uhr.

