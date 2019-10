Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Bad Laer (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 10:06 Uhr ereignete sich auf der Glandorfer Straße ein schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 50-jährige Frau befuhr die L94 in Richtung Bad Laer. In Höhe von Hausnummer 30 wollte sie nach links in eine Stichstraße abbiegen. Dabei übersah sie den Pkw einer 52-Jährigen, die in Richtung Glandorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen wurden dabei schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Eine dritte Frau, 52 Jahre alt, konnte nicht mehr rechtzeitig vor der Unfallstelle bremsen und touchierte eines der Unfallfahrzeuge leicht. Sie blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Glandorfer Straße war für die Unfallaufnahme rund eine Stunde lang voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell