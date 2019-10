Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Lagerhalle

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag 06:30 Uhr, wurde an der Kaffee-Partner-Alle eine Lagerhalle aufgebrochen. Im Inneren der Halle machten sich der oder die Täter/innen an verschiedenen Arbeitsmaschinen zu schaffen. Ein Aufsitzrasenmäher wurde bewegt, mit einem Radlader wurde eine weitere Außentür aufgebrochen. Zudem wurde ein Feuerlöscher im Inneren der Halle entleert. Aus einem Aufenthaltsraum wurden Getränke, ein Handyladekabel und ein altes Fahrrad entwendet. Der Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes bei weitem. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

