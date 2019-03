Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta -Korrektur-

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Dienstag, 05. März 2019, in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Handy Iphone7 sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus Bekleidungsgegenständen welche in der Umkleidekabine einer Sporthalle an der Jahnstraße abgelegt waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

