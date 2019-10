Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hoher Sachschaden bei Unfall

Osnabrück (ots)

Ein 28-Jähriger befuhr am Sonntagmorgen (05 Uhr) mit seinem VW Passat die Schützenstraße in Richtung Bremer Straße. In Höhe der Hausnummer 32 touchierte er vermutlich aus Unachtsamkeit zwei Autos, die neben der Fahrbahn auf einem Parkstreifen abgestellt worden waren. Anschließend prallte er gegen einen dritten Pkw, bevor er mit seinem Wagen quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Der VW und der dritte Pkw waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18600 Euro.

