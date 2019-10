Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Unfallflucht in Achmer

Bramsche (ots)

Nach einer Unfallflucht, die sich zwischen Samstagnachmittag (16 Uhr) und Sonntagmittag (12 Uhr) ereignet hat, sucht die Polizei Bramsche Zeugen. Ein Unbekannter befuhr vermutlich von der Langen Straße kommend die Straße Am Wall. In Höhe des Pfarramtes stieß er gegen einen grauen Kia, der am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen abgestellt worden war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 erbeten.

