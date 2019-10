Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Zeugen nach Unfallflucht in "Leckermühle" gesucht

Bohmte (ots)

Nach einem Unfall, der sich am späten Samstagabend auf der Bremer Straße (B 51) ereignet hat, suchen die Ermittler der Polizei in Bohmte Zeugen. Ein Unbekannter befuhr gegen 23.50 Uhr mit vermutlich einem grünen BMW (Modell E36) die Bundesstraße und prallte etwa 20 Meter vor dem Kreisel "Leckermühle" gegen ein Verkehrszeichen. Er beschädigte das Schild, das auf einer Verkehrsinsel stand, und geriet anschließend mit seinem Wagen in einen Graben. Anschließend setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Osnabrück fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 05471/9710.

