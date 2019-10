Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Imbiss am Harderberg von Einbrechern heimgesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Auf dem Parkplatz eines Möbeldiscounters an der Niedersachsenstraße, brachen Unbekannte zwischen Freitagabend (19.45 Uhr) und Samstagmorgen (10.15 Uhr) in einen Imbiss ein. Der oder die Täter machten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten dadurch ins Innere der Hütte. Dort beschädigten sie das Mobiliar und stahlen aus einer Trinkgeldkasse eine geringe Menge Bargeld. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Die Polizei in Georgsmarienhütte ist an Zeugenhinweisen interessiert und nimmt diese unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

