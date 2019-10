Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Falsche "Techniker" erbeuten Bargeld und Schmuck

Zwei ältere Damen wurden vergangene Woche Opfer von Trickdieben. Unter dem Vorwand Techniker eines Netzbetreibers zu sein, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Wohnungen der Seniorinnen und stahlen Bargeld und Schmuck. In der Wiesenbachstraße ereignete sich der Diebstahl am Donnerstag, vermutlich zwischen 14 und 16 Uhr. Ein etwa 1,90 m großer und 40 Jahre alter Mann klingelte bei der Dame und gelangte anschließend in die Wohnräume. Dort kontrollierte er augenscheinlich die Steckdosen und Fernsehsender, wobei er die Seniorin immer wieder ablenkte und in andere Räume drängte. Nach ca. 15 Minuten verschwand der vermeintliche Techniker. Beschrieben wurde der Unbekannte als kräftig/muskulös. Er war Deutscher, hatte dunkle Haare und trug eine Jacke, auf der ein mit "T" beginnender Schriftzug erkennbar war. In der Straße Am Riedenbach schlugen die Diebe am Samstag zwischen 12 und 12.15 Uhr zu. Dort klingelte ein ca. 30 Jahre alter Mann, der etwa 1,80 bis 1,85 m groß und schlank war. Er hatte ein gebräuntes Gesicht/südländisches Aussehen, dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose. Zeugen konnten zudem eine Begleitperson beobachten, die wie folgt beschrieben wurde: ca. 40 bis 45 Jahre alt, ungefähr 1,65 bis 1,70 m groß, südländisches Erscheinungsbild, muskulös und dunkle, füllige Haare. Weiterhin trug die Begleitperson einen schwarzen Vollbart (ca. 5 cm langer Kinnbart). Die beiden Unbekannten entfernten sich nach Angabe der Zeugen in Richtung Josefstraße, wo sie in einen hellgrauen SUV stiegen. Das Auto fuhr schließlich in Richtung Iburger Straße davon. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich zu melden. Telefon 0541/327-2115.

