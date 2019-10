Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Wohnungseinbruch am Westerberg

Osnabrück (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Albrechtstraße geriet am Freitag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 08 und 12 Uhr ein Fenster im Obergeschoss auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Bei der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher Schränke und Schubladen. Unklar ist bislang, ob sie dabei fündig wurden. Die Polizei in Osnabrück bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell