Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - "Sparschweine" bei Einbruch erbeutet

Osnabrück (ots)

Ein Unbekannter brach am Freitagabend in ein Massageinstitut an der Natruper Straße ein. Der Täter warf gegen 20.55 Uhr die Scheibe der Eingangstür ein, entwendete aus dem Inneren der Praxis zwei Sparschweine und flüchtete mit einem Fahrrad. Ein Anwohner hörte das Klirren der Scheibe, sah wie sich der Einbrecher in Richtung Rißmüllerplatz entfernte und alarmierte die Polizei. Der Täter war ca. 1,70 bis 1,80 m groß und trug eine Jeans und einen hellblauen Kapuzenpullover. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter oder dem Einbruch geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-2215.

