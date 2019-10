Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gelb/schwarzes E-Bike in der Wüste gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Mittwoch ist in der Kromschröderstraße tagsüber ein gelb/schwarzes E-Bike gestohlen worden. Das Pedelec der Marke Centurion, Modell E-Fire City R750, stand verschlossen auf einem Grundstück unweit der Straße Am Pappelgraben und wurde vom Täter in der Zeit zwischen 09.30 Uhr und 14 Uhr mitgenommen. Hinweise zum Täter und zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Osnabrücker Polizei entgegen. Telefon: 0541/327-2115 oder -3203.

