Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einladung zum Infogespräch -Kampagne gegen Betrug zum Nachteil älterer Menschen-

Osnabrück (ots)

Immer wieder versuchen Betrüger an das Ersparte von Senioren zu gelangen. Die Anrufe beginnen häufig mit den Worten "Rate mal, mit wem du gerade sprichst?" oder ähnlichen Aussprüchen. Aber auch der "Herr Wellmann von der Kriminalpolizei" meldet sich telefonisch und "warnt" die zumeist schon älteren Bürgerinnen und Bürger. Dabei haben all diese ausgedachten Geschichten nur eines gemeinsam - die Betrüger wollen an das Geld und die Wertgegenstände der Menschen. Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Osnabrück möchte die Aufklärungsarbeit in diesem Bereich noch einmal intensivieren und startet eine Kampagne, um nachhaltig vor diesen Betrugsdelikten zu warnen. Maßgeblicher Bestandteil dieser Kampagne ist das Theaterstück

"Fall ich drauf rein? NEIN!",

das in Kooperation mit dem Präventionsverein "Prävos" am 19.11.2019 in der Volkshochschule Osnabrück und unter Mitwirkung der Theatergruppe "Silberdisteln 2.0" aufgeführt wird. Weitere Infos folgen in einem Vorgespräch, zu dem wir herzlich einladen.

Wann: Dienstag, 05.11.2019, 11 Uhr Wo: Polizeiinspektion Osnabrück, Kollegienwall 6-8, Osnabrück

Um Anmeldung zu dem Vorgespräch wird gebeten (pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de).

