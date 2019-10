Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen - Zeugen nach Unfallflucht auf B 68 gesucht

Badbergen (ots)

Auf der B 68 ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 2000 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete. Ein Unbekannter befuhr gegen 20.35 Uhr die Bundesstraße von Quakenbrück in Richtung Bersenbrück und überholte einen Lkw. Dabei übersah er den entgegenkommenden Kia Sorento einer 32 Jahre alten Frau. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich die 32-Jährige nach rechts aus und touchierte mit ihrem schwarzen SUV die Schutzplanke. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, aber auch den Unfallverursacher, sich unter der Rufnummer 05439/9690 zu melden.

