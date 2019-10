Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: Kleiner Schwelbrand in Imbiss

Quakenbrück (ots)

Am später Donnerstagabend brach in der Küche eines griechischen Imbisses an der Artlandstraße ein kleiner Schwelbrand aus. Die Betreiber bemerkten gegen 22.50 Uhr Rauch hinter einer Trockenbauwand und alarmierten die örtliche Feuerwehr. Die entfernte Fliesen und Wand auf einer Fläche von etwa einem Quadratmeter und löschte den Schwelbrand schnell ab. Eine 58 Jahre alter Mann wurde mit Atemproblemen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu der noch unbekannten Brandursache auf und schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro.

