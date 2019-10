Polizei Steinfurt

POL-ST: Diebstahl von Medikamenten

Ochtrup (ots)

In Ochtrup sind am Dienstagabend, 01.10., zwischen 18.00 Uhr und 18.25 Uhr, an einer Apotheke in der Bahnhfostraße Medikamente entwendet worden. Ein Fahrer belieferte gegen 18 Uhr die Apotheke mit Medikamenten. Bei der Kontrolle der Lieferung fiel kurz danach auf, dass ein Briefumschlag mit Medikamenten fehlte. Der Briefumschlag lag am Mittwochmorgen, ohne die Medikamente, im Briefkasten der Apotheke. Die Polizei warnt grundsätzlich vor der Einnahme unbekannter Substanzen, da diese gesundheitliche Schäden verursachen oder sogar lebensbedrohlich sein können. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155, in Verbindung zu setzen.

