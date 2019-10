Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/BAB 33 - Ein Leichtverletzter bei Unfall

Georgsmarienhütte/BAB 33 (ots)

Bei einem Unfall auf der A 33, in Höhe der Anschlussstelle Harderberg, wurde am Mittwochnachmittag ein 42-jähriger Pkw-Insasse leicht verletzt. Ein 51 Jahre alter Autofahrer war gegen 17.45 Uhr auf der Autobahn in Richtung Diepholz unterwegs. Als der Mann in Höhe der Anschlussstelle mit seinem VW Touran vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechseln wollte, übersah er den Seat eines 52-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte der Seat-Fahrer eine Gefahrenbremsung durch. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto und touchierte zunächst die Mittelschutzplanke. Anschließend kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Außenschutzplanke. Der Seat rutschte an der Schutzplanke entlang und geriet unter diese, bevor das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand kam. Der Unfallverursacher, sein 35 Jahre alter Mitfahrer und der 52 Jahre alte Seat-Fahrer, blieben unverletzt. Der Beifahrer des 52-Jährigen erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

