Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Bierstraße- wer sah die Einbrecher??

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich Mittwochnacht in der Bierstraße ereignete. In der Zeit zwischen 21 Uhr und Mitternacht zerstörten Unbekannte mit einem Stein die Scheibe der Eingangstür eines asiatischen Schnellrestaurants und drangen in den Verkaufsraum ein. Bei ihrer Suche nach Wertsachen fanden die Einbrecher dabei allerdings nur einen geringen Bargeldbetrag. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-3203.

