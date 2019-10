Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche-Achmer: Einbruch in Verbrauchermarkt

Bramsche (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in den Verbrauchermarkt am Birkenweg ein. Nach Einschlagen der Scheibe einer Zugangstür stiegen die Täter in das Objekt ein, wo sie das Inventar nach Wertgegenständen durchsuchten. Ob die Einbrecher dabei Beute machten, steht noch nicht abschließend fest. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461-915300 entgegen.

