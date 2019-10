Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbrecher nahmen mehrere Computer mit

Bramsche (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Lindenstraße zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Firma für Personalmanagement. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen schließlich in das auf der Ecke zur Straße Martinusviertel befindliche Gebäude ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die Einbrecher einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere PC der Marke Apple. Wer im betreffenden Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Bramscher Polizei. Telefon: 05461-915300.

