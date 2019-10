Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Werkmaschinendiebstahl in Grafeld

Berge (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Dienstag Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Betrieb an der Dohrener Straße. Auf dem Grundstück brachen der oder die Täter zwischen 23.15 Uhr (Montag) und 07.15 Uhr (Dienstag) die Tür einer Werkstatt auf und stahlen daraus mehrere akkubetriebenen Werkmaschinen der Marke "Makita". Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen der Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05901/95950 entgegengenommen.

