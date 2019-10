Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht in Hesepe

Bramsche (ots)

In der Nacht zu Montag ist es in der Ostlandstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unweit der Hauptstraße am Fahrbahnrand geparkter blauer Ford Fiesta wurde zwischen 23 Uhr und 8 Uhr von einem vorbeifahrenden, unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bramscher Polizei unter der Telefonnummer 05461/915300 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell