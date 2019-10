Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Verkehrsunfallflucht bei Getränkemarkt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr auf dem Parkplatz des Getränkehändlers an der Bramscher Str. 159 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter Fiat 500 wurde an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfall dürfte beim Ein- oder Ausparken geschehen sein. Der Verursacher oder die Verursacherin hat sich nicht um den Schaden gekümmert und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer Hinweise zu dem Unfall gegeben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/3272315 oder 0541/3272215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell